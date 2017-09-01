В Невельском районе обезвредили взрывоопасный предмет
Спасательные подразделения Псковской области принимали участие в обнаружении взрывоопасного предмета в Невельском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 9:30 2 сентября в деревне Казённые Лешни Невельского района проводилось обезвреживание взрывоопасных предметов.
Для обезвреживания привлекалась группа разминирования подразделения инженерного обеспечения поисково-спасательной службы города Великие Луки.
Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.