В Псковском районе сгорел жилой дом

17:59, 02 сентября 2017, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, около 5 утра 2 сентября поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Зобово Карамышевской волости Псковского района.

Для ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 7 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.