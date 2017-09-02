Сотрудники МЧС в Псковской области приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»

19:28, 02 сентября 2017, ПАИ

2 сентября сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области и подчиненных ему подразделений приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом году «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» проводится в юбилейный пятый раз. Сотрудники ведомства совместно с представителями Государственного комитета по природопользованию и охране окружающей среды, Управления Росприроднадзора и Управления МВД России по Псковской области при поддержке Администрации города Пскова очистили от мусора прибрежную зону реки Великой в районе Степановского лужка.

Впервые Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» состоялся в августе 2013 года в рамках мероприятий, посвящённых Году охраны окружающей среды, в целях улучшения экологической ситуации в регионах России. Теперь Всероссийские субботники становятся доброй традицией.