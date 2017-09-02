МЧС напоминает псковским грибникам, как вести себя в лесу

17:28, 02 сентября 2017, ПАИ

Грибной сезон в разгаре, поэтому Главное управление МЧС России по Псковской области обращается ко всем тем, кто собирается в лес, о необходимости быть предусмотрительными. Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области опубликовала правила поведения в лесу:

Собираясь в лес за грибами, обязательно оповестите об этом своих родных. Расскажите о предполагаемом маршруте передвижения. Обозначьте контрольное время для связи.

Не забудьте взять с собой сотовый телефон, а также проверить заряд батареи и пополнить баланс.

При себе нужно иметь спички, нож, питьевую воду, теплую одежду.

Старайтесь не заходить в незнакомые участки леса, держитесь тех мест, которые вам хорошо известны. Во время движения по лесу запоминайте ориентиры. Наличие в голове знаний (с какой стороны растет мох на деревьях, как сориентироваться по компасу или наручным часам) приветствуется! Но все же, рекомендуем взять с собой современные средства, которые позволят вам сориентироваться на местности: навигатор или, как минимум, заряженный сотовый телефон, чтобы в случае необходимости связаться с родственниками или сотрудниками службы спасения. Телефон, увы, не везде в лесу ловит связь, поэтому будет полезным скачать на смартфон специальное приложение, которое с помощью голосовых подсказок укажет путь к исходной точке вашего маршрута.

Если вы все-таки заблудились:

- остановитесь, осмотритесь вокруг, прислушайтесь и выходите на звуки и шум;

- определите, сколько времени вы двигались, вспомните свой путь;

- ищите тропу, ручей, реку – они выведут к людям; при выходе на тропу, дорогу, двигайтесь по направлению следов, при выходе к реке, ручью – вниз по течению;

- если вы понимаете, что самостоятельно выбраться из леса не можете, позвоните по номеру экстренной службы – «112» или «101» и вам обязательно помогут.