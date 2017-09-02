В Псковской области проходит операция «Внимание – переезд!»

18:58, 02 сентября 2017, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Октябрьской железной дороги проводят профилактические встречи с водителями транспортных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Госавтоинспекция Невельского района в рамках мероприятия «Внимание – переезд!» вместе с сотрудниками Октябрьской железной дороги на переездах, расположенных на обслуживаемой территории, провели с водителями транспортных средств профилактические беседы о соблюдении требований Правил дорожного движения при проезде железнодорожных путей.

Дорожные полицейские напомнили, что водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Запрещается выезжать на переезд в следующих случаях: при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора); при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума); при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком, либо с вытянутыми в сторону руками); если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде; если к переезду в пределах видимости приближается поезд.

Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекция Невельского района напомнили, что согласно статьи 12.10 КоАП РФ за такие нарушения предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа в размере 1000 рублей или лишения права управления транспортным средством на срок от 3 до 6 месяцев.

Работники железной дороги, в свою очередь, вручали информационные буклеты, содержащие информацию о ситуации с безопасностью на железнодорожных переездах, а также обращение с призывом к водителям быть внимательными и строго соблюдать требования Правил дорожного движения.