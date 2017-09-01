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В трех районах Псковской области участились кражи велосипедов

Полиция напоминает гражданам об участившихся случаях хищений  велосипедов. Так, только за последнее время  кражи двухколесных машин зарегистрированы  в Псковском, Плюсском, Порховском районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция  настоятельно рекомендует гражданам  позаботиться о сохранности своих двухколесных транспортных средств.

Не оставляйте  велосипеды без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты  от угона (велозамок, трос  или  цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома. Не стоит оставлять его на улице, в коридоре дома, на лестничных площадках.

Если вы оставляете своего велосипед где-нибудь на улице или во дворе - не полагайтесь  только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если  ваш велосипед похитили - не  теряйтесь!

Запомните точное время и адрес места, где украли велосипед. Незамедлительно позвоните в полицию по телефону 02  и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и внешность возможных подозреваемых. Все это поможет полиции в раскрытии  преступления.

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