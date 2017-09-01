В трех районах Псковской области участились кражи велосипедов

18:34, 02 сентября 2017, ПАИ

Полиция напоминает гражданам об участившихся случаях хищений велосипедов. Так, только за последнее время кражи двухколесных машин зарегистрированы в Псковском, Плюсском, Порховском районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует гражданам позаботиться о сохранности своих двухколесных транспортных средств.

Не оставляйте велосипеды без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома. Не стоит оставлять его на улице, в коридоре дома, на лестничных площадках.

Если вы оставляете своего велосипед где-нибудь на улице или во дворе - не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если ваш велосипед похитили - не теряйтесь!

Запомните точное время и адрес места, где украли велосипед. Незамедлительно позвоните в полицию по телефону 02 и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и внешность возможных подозреваемых. Все это поможет полиции в раскрытии преступления.