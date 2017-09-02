В России хотят создать отдельные полосы для общественного транспорта
В крупных городах России могут появиться выделенные полосы для движения общественного транспорта, пишет газета «Известия» со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова.
По его словам, это единственный способ решить проблему возрастающего автомобильного трафика в регионах. Организация пешеходных зон, отдельные полосы для автобусов и создание велосипедных дорожек - принципиальное средство по борьбе с пробками. При этом необходимо развивать улично-дорожную сеть и строить новые развязки, подчеркнул министр.