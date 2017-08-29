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Экономика

Состояния российских миллиардеров выросли на 17 млрд долларов

Российские миллиардеры, входящие в Bloomberg Billionaires Index (BBI), за период с января по август этого года увеличили состояние на 17,099 миллиарда долларов, пишет «Российская газета». Речь идет о стоимости акций компаний, которыми владеют бизнесмены.

Так, самый богатый человек в России, по версии BBI, - глава и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние насчитывает 18,4 миллиарда долларов. Прирост с начала года составил почти полтора миллиарда.

Следом идет президент «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием 17,5 миллиарда долларов. Прирост - 905 миллионов. На третьем месте - глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин с 16,6 миллиарда долларов. Прирост - 3,47 миллиарда.

Согласно BBI, в целом 500 богатейших людей планеты владеют 5,112 триллиона долларов.

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