Состояния российских миллиардеров выросли на 17 млрд долларов

17:12, 02 сентября 2017, ПАИ

Российские миллиардеры, входящие в Bloomberg Billionaires Index (BBI), за период с января по август этого года увеличили состояние на 17,099 миллиарда долларов, пишет «Российская газета». Речь идет о стоимости акций компаний, которыми владеют бизнесмены.

Так, самый богатый человек в России, по версии BBI, - глава и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние насчитывает 18,4 миллиарда долларов. Прирост с начала года составил почти полтора миллиарда.

Следом идет президент «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием 17,5 миллиарда долларов. Прирост - 905 миллионов. На третьем месте - глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин с 16,6 миллиарда долларов. Прирост - 3,47 миллиарда.

Согласно BBI, в целом 500 богатейших людей планеты владеют 5,112 триллиона долларов.