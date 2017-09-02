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Общество

ТИК Пскова продлила время досрочного голосования до 20:00 по просьбе военнослужащих

Сегодня, 2 сентября, в 15:00 на заседании Территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Пскова было принято постановление о продлении времени досрочного голосования в помещении ТИК до 20:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель ТИК Владимир Кротов.

Поводом для такого решения стало обращение командования войсковой части в связи с исполнением военнослужащими государственных обязанностей по службе. В указанное время любой избиратель города Пскова может проголосовать досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии города Пскова.

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