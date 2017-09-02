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Общество

Погоду на ближайшие четыре недели можно узнать по сегодняшнему дню

3 сентября отмечается память святого Фаддея — апостола от семидесяти (так называли учеников Иисуса Христа, не входящих в число ближайших, а также учеников двенадцати апостолов), сообщает calend.ru.

Фаддей родился в сирийском городе Эдессе. Придя однажды в Иерусалим на праздник, он услышал проповедь Иоанна Предтечи и принял от него крещение в Иордане. Позже, встретив Иисуса, он стал его учеником. После казни Христа и его воскрешения апостол Фаддей отправился проповедовать в Сирию и Месопотамию. В своем родном городе Эдессе он обратил в христианство князя Авграя, многих простых людей и даже жрецов.

Проповеди Фаддея часто сопровождались чудесами — тот же Авгарь странным образом излечился от проказы. Князь хотел наградить апостола, но тот отказался от всех даров и устремился в другие города нести слово Божие. Дойдя до финикийского города Вирита (ныне Бейрут), Фаддей основал там церковь, а после этого скончался.

На Фаддея было принято убирать лен. А поскольку в этот день отмечалась еще память мученицы Вассы Алонской, то при работе говорили: «Баба Василиса о льнах радеет». Сжав лен, его раскладывали на лугах — ради «улежания», другими словами, чтобы из него вышла лишняя влага, а он стал мягким и гибким. При этом каждая баба произносила заговор: «Улежи-ка, мой ленок, белый да мягкий, не бойся ни ветру, ни вихрю, ни частого дождичка, ни красного солнышка».

Наблюдали в этот день за погодой. Если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, то того же можно было ждать еще на четыре недели вперед.

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