3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом

09:00, 03 сентября 2017, ПАИ

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, сообщает calend.ru.

Эта памятная дата России была установлена в 2005 году, она связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей.

Обязательное условие терроризма — резонанс террористической акции в обществе. Общественный резонанс на террористический акт необходим террористам для изменения общественных настроений. Теракты воздействуют на массовую психологию. Террористические организации демонстрируют свою силу и готовность идти до конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв.