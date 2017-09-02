День озера Байкал отмечается сегодня

10:10, 03 сентября 2017, ПАИ

3 сентября отмечается День озера Байкал, сообщает calend.ru. Дата учреждена в 1999 году.

К настоящему времени День Байкала получил общероссийское и общемировое признание, стал важной и популярной датой в календаре. Появились новые и добрые традиции. Например, в Иркутске к этому Дню приурочено проведение фотовыставок, конкурсов и театрализованных представлений.

Многие общественные акции, научные, культурные и спортивные мероприятия проходят под эгидой Дня Байкала в течение всего года. Это кинофестивали, выставки художников и фотовыставки, коллективные выезды юных и взрослых художников на Байкал для проведения пленэров, конкурсы прикладного народного творчества, викторины, экологические субботники, акции по уборке мусора с побережий водоемов и другие.

Байкал — самое глубокое озеро в мире. Его средняя глубина составляет около 730 метров. Наибольшая известная глубина Байкала — 1637 метров, а площадь его водного зеркала — 31,5 тысячи квадратных километров. Ученые полагают, что возраст Байкала составляет 20—25 миллионов лет. Но свои нынешние очертания Байкал приобрел, очевидно, несколько миллионов лет назад в результате изменений сейсмического характера. Кстати, Байкал испытывает землетрясения — несколько сотен в год. Большинство из них могут быть зарегистрированы только сейсмографами высокой чувствительности.

Байкальская вода вкусна и чиста, потому что озеро обладает мощными защитными механизмами самоочищения. Жители прибайкальских деревень и поселков нередко берут воду для бытовых нужд и приготовления пищи из Байкала. Байкальская вода содержит мало растворенных и взвешенных веществ, поэтому ее прозрачность превосходит все озерные водоемы мира и приближается к прозрачности вод океанов.

В 1996 году Байкал был внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экологическое состояние самого большого пресноводного озера на планете вызывает большую тревогу у российских и международных экологических организаций. В России действует федерально-целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории», рассчитанная на 2012-2020 годы, которая предусматривает модернизацию и реконструкцию комплексов очистных сооружений и систем водоотведения, а также строительство очистных сооружений и полигонов твердых бытовых отходов в регионах, расположенных на Байкальской природной территории.

