Работники нефтяной, газовой и топливной промышленности отмечают профессиональный праздник

12:28, 03 сентября 2017, ПАИ





Источник:

© Calend.ru День работников нефтяной, газовой и топливной промышленностиИсточник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/156/ © Calend.ru

3 сентября празднуется День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности, сообщает calend.ru. Это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связал свою судьбу с нефтяной и газовой промышленностью.

Свою историю праздник ведет еще с советских времен. Статус государственного он получил 1 октября 1980 года по указу Президиума Верховного Совета СССР. Сегодня День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают в некоторых бывших советских республиках, газовые коммуникации которых создавались в рамках единой системы СССР.

Нефтяная промышленность, являющаяся одной из основных отраслей тяжелой индустрии, включает разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного газа, а также трубопроводный транспорт нефти. От деятельности нефтяной, газовой и топливной промышленностей зависят бесперебойность работы всех отраслей народного хозяйства и комфорт граждан.