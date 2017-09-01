Художественная выставка первого хранителя усадьбы в Петровском откроется 4 сентября

10:51, 03 сентября 2017, ПАИ

4 сентября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроют выставку работ художника, первого хранителя усадьбы Ганнибалов «Петровское» Бориса Козмина, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, уточнив, что в этот день мастеру исполнится 80 лет.

В экспозиции, развёрнутой в доме-музее П. А. и В. П. Ганнибалов, представлено 40 работ Бориса Козмина, охватывающих более, чем полвека его творчества — от начала 1960-х до 2016-го. Это живопись и графика: пейзажи — как псковские, так и выполненные по впечатлениям от дальних путешествий; портреты наших современников — выдающихся деятелей культуры и искусства; тематические картины.

Лидия Токарева напомнила, что Борис Козмин — заслуженный работник культуры России, лауреат Государственной премии РФ, дипломант Международной премии в области литературы и искусства имени М. А. Шолохова. Уроженец посёлка Ирша в Красноярском крае, выпускник Иркутского художественного училища, организатор школы-студии изобразительного искусства в рабочем городе Бородино в Сибири (сейчас — Бородинская детская школа искусств), на работу в музей-заповедник он был приглашён в 1974 году, по окончании учёбы на искусствоведческом факультете Ленинградской Академии художеств.

Работы Бориса Козмина хранятся в собрании Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», Всероссийского музея А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), Государственного музея А.С. Пушкина (Москва), Государственного музея-заповедника «Абрамцево», других государственных и частных коллекциях в России, а также за рубежом.

Планируется, что выставка работ Бориса Козмина в Петровском будет открыта для посетителей до конца года.