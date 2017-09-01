Выставка графики «МОЙ ИЗМ» откроется в Пскове

15:16, 03 сентября 2017, ПАИ

3 сентября в 17:00 в Центральной городской библиотеке Пскова откроется выставка графики Веры Белюсь «МОЙ ИЗМ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На выставке художник покажет 20 работ-иллюстраций к произведениям русской и зарубежной литературы.

«Однажды ко мне пришло иллюстраторское откровение. Не получив образования именно в этой области, я начала пачкать листы самостоятельно. Все, к чему я стремлюсь на данный момент - это поиск форм и техник. Так что смело преподношу себя как новичка со стажем», - рассказала Вера Белюсь.

В 2015 году выпускница Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна Вера Белюсь получила возможность дебютировать серией работ в Нью-Йорке в генеральном консульстве Российской Федерации. Директор благотворительной организации группы компаний «Ренова», занимающейся в Америке сохранением старинной русской крепости – форта Росс, увидела в интернете видео-версию дипломной работы псковички и была «зачарована выразительностью её иллюстраций». Вера Белюсь была именно тем художником, которого так долго искали благотворители для иллюстрации книги «Сказка о форте Росс», рассказывающей о бывшем русском поселении на побережье Калифорнии.