В Великих Луках изменяется расписание автобусов

14:36, 03 сентября 2017, ПАИ

3 сентября в Великих Луках в связи с проведением соревнований по велосипедному спорту изменится расписание автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Автобусы №102 «Райбольница — Ваши» (рейс 13:00), №104 «Райбольница — Першино» (9:25), №105л «Лесхозмаш — Черемушки» (9:15), №106 «Великие Луки (Райбольница) — Карцево» (9:30 и 12:00), №110 «Дружбы — Иваново — Сопки» (11:00 и 14:00), №111 «Великие Луки — Новосокольники» (9:20, 10:50, 11:50, 12:50), №118 «Великие Луки — Крутовраг» (10:40 и 13:00), №121 «Лесхозмаш — Сафроново» (10:40), №133 «Райбольница — Великополье» (10:20 и 13:45), №139 «Райбольница — Назимово» (11:00) проследуют через объездной мост, по улице Ботвина, проспекту Октябрьский и далее по маршруту.

Автобус на садоводческое общество «Вскувица» в 10:20 из садоводческого общества «Ленок» поедет по проспекту Октябрьскому без заезда на площадь Ленина.

Автобусы №3, №3д, №115 будут курсировать по проспекту Октябрьскому в прямом и обратном направлении.

Для автобусов, следующих по маршрутам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 9к, 11, 12, 13, в качестве объезда определены проспект Октябрьский, улица Ботвина, объездной мост.