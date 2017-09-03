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Псковские десентники принимали участие в Кубке командующего ВДВ по боксу

Псковские десентники принимали участие в Кубке командующего ВДВ по боксу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Чемпионат проходил в течение двух дней на базе спортивного комплекса одной из войсковых частей ВДВ в Туле.

В Кубке командующего ВДВ принимали участие более 100 спортсменов, имеющих спортивную квалификацию мастер спорта и кандидат в мастера спорта. За победу боролись спортсмены-военнослужащие из соединений ВДВ дислоцированных в Тульской, Рязанской, Псковской, Ивановской, Волгоградской областях, Приморского, Краснодарского и Ставропольского края, а также Республики Бурятия.

Чемпионский турнир проводился по правилам Международной ассоциации (АИБА) в 7 весовых категориях, с выбыванием после первого поражения. Поединки проводились по регламенту – 3 раунда по 3 минуты.

Первое место завоевала команда Тульского соединения ВДВ, второе место получила команда от воздушно-десантной дивизии дислоцированной в Иваново, на третье призовое место впервые вышла команда от отдельного соединения ВДВ, дислоцированного в Улан-Удэ.

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