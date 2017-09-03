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Полиция задержала нарушителей, распространявших в Пскове объявления-граффити с призывом к употреблению наркотиков
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Полиция задержала нарушителей, распространявших в Пскове объявления-граффити с призывом к употреблению наркотиков

3 сентября сотрудники УМВД России по городу Пскову задержали с поличным двух нарушителей, распространявших объявления-граффити с призывом к употреблению наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, 31 августа на имя начальника псковской полиции, полковника Сергея Сурина за подписью главы администрации Пскова Игоря Калашникова подано заявление о принятии мер по предотвращению фактов массового распространения незаконных объявления на фасадах домов.

Установлено, что нарушители - уроженцы Республики Коми 1995 и 1997 годов рождения, в Псков приехали поступать в учебные заведения. По показаниям злоумышленников, в одной из социальных сетей на их страницу пришло анонимное предложение о работе. Для ее выполнения необходимо было зарегистрироваться в одном из популярных месседжеров, куда пришло «задание»: распространять объявление с определенным текстом, отчетность - по фото, оплата - через платежный терминал. Со слов задержанных, им удалось нанести порядка 50 надписей в районе центра и Дамбы. Каждое объявление оценивалось в 70 рублей. Оплату нарушители получили.

Полиция проводит доследственную проверку, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителям также грозит административный штраф. Отметим, ранее по месту проживания задержанные уже привлекались к административной ответственности за иные правонарушения.

Напомним, в конце августа в центральной части Пскова на стенах зданий массово появились объявления (граффити) с призывом к употреблению запрещенных наркотических средств (соли, спайсы) и отсылкой к интернет-сайтам и группам в социальных сетях. После проведения необходимых следственных действий надписи будут закрашены силами Управления городского хозяйства и управляющих организаций.

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