Памятник Довлатову предложили установить в Таллине

15:53, 03 сентября 2017, ПАИ

Активисты предложили установить в Таллине памятник писателю Сергею Довлатову, который несколько лет прожил в этом городе, сообщает «Интерфакс».

Писатель Андрей Хвостов напомнил, что сегодня Довлатову исполнилось бы 76 лет. «В прошлом году был открыт памятник Довлатову в Петербурге. В 2014 году одна из улиц Нью-Йорка получила его имя. В Таллине, на доме, где он жил, висит мемориальная табличка, а в этом году уже в пятый раз состоялись дни Довлатова. Однако памятника, разговоры о котором периодически заходят, до сих пор нет», — сказал он.

Автор инициативы подчеркнул, что именно Эстония, где Довлатов прожил с 1972 по 1975 год, направила его на путь профессионального литератора. На основе опыта работы в газета «Советская Эстония» был создан сборник новелл «Компромисс».

Предложение Хвостова поддержали другие писатели, состоящие в Социал-демократической партии. Официальное обращение будет передано городскому совету на ближайшем заседании.

Довлатов родился в Уфе в 1941 году (его родители находились там в эвакуации). В 1944 году семья вернулась в Ленинград. В 1978 году писатель эмигрировал в США, где жил до своей кончины в 1990 году. В СССР печатался преимущественно в самиздате и позже запрещал перепечатывать тексты, изданные в Советском Союзе.