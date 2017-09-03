В Северной Осетии дети пострадали во время игры с гранатомётом

15:19, 03 сентября 2017, ПАИ

Дети в Северной Осетии нашли гранатомет и решили выстрелить из него, в результате двое ребят пострадали, сообщает ГУ МЧС по республике.

Инцидент произошел в селении Тарское Пригородного района Северной Осетии. Пострадали девочка и мальчик 2008 года рождения.

«С ранениями средней тяжести они были доставлены в детскую больницу Владикавказа. В лечебное учреждение направлены психологи МЧС России для оказания психологической поддержки пострадавшим и их родственникам», — уточнили в ведомстве.