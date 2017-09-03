0
11:53
Полиция задержала нарушителей, распространявших в Пскове объявления-граффити с призывом к употреблению наркотиков
12:15
В лобовом столкновении «Газели» и «Камаза» в Стругокрасненском районе погиб виновник аварии (ФОТО)
10:20
В Пскове на стадионе «747» во время любительского матча умер футболист
09:57
В петербургском ресторане при получении взятки задержали замначальника Псковской таможни
16:55
Полицией Пскова возбуждено уголовное дело по заявлению главы Пскова о клевете в его адрес
13:07
В Пскове продолжают разыскивать Валентину Нэш Фейф
10:27
В Пскове возбуждено уголовное дело по факту закрашивания табличек о запрете катания на лошадях
Еще новости
Происшествия

В Северной Осетии дети пострадали во время игры с гранатомётом

Дети в Северной Осетии нашли гранатомет и решили выстрелить из него, в результате двое ребят пострадали, сообщает ГУ МЧС по республике.

Инцидент произошел в селении Тарское Пригородного района Северной Осетии. Пострадали девочка и мальчик 2008 года рождения.

«С ранениями средней тяжести они были доставлены в детскую больницу Владикавказа. В лечебное учреждение направлены психологи МЧС России для оказания психологической поддержки пострадавшим и их родственникам», — уточнили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Полиция задержала нарушителей, распространявших в Пскове объявления-граффити с призывом к употреблению наркотиков
03 сентября 2017
Полиция задержала нарушителей, распространявших в Пскове объявления-граффити с призывом к употреблению наркотиков 1
В лобовом столкновении «Газели» и «Камаза» в Стругокрасненском районе погиб виновник аварии (ФОТО)
01 сентября 2017
В лобовом столкновении «Газели» и «Камаза» в Стругокрасненском районе погиб виновник аварии (ФОТО)
В Пскове на стадионе «747» во время любительского матча умер футболист
01 сентября 2017
В Пскове на стадионе «747» во время любительского матча умер футболист 4
В петербургском ресторане при получении взятки задержали замначальника Псковской таможни
01 сентября 2017
В петербургском ресторане при получении взятки задержали замначальника Псковской таможни 3
Полицией Пскова возбуждено уголовное дело по заявлению главы Пскова о клевете в его адрес
31 августа 2017
Полицией Пскова возбуждено уголовное дело по заявлению главы Пскова о клевете в его адрес
В Пскове продолжают разыскивать Валентину Нэш Фейф
29 августа 2017
В Пскове продолжают разыскивать Валентину Нэш Фейф
В Пскове возбуждено уголовное дело по факту закрашивания табличек о запрете катания на лошадях
29 августа 2017
В Пскове возбуждено уголовное дело по факту закрашивания табличек о запрете катания на лошадях 1
В рамках проверки информации о подкупе избирателей следователи изучат диктофонную запись со встречи с «агитаторами»
29 августа 2017
В рамках проверки информации о подкупе избирателей следователи изучат диктофонную запись со встречи с «агитаторами» 3

Идет загрузка...