Из-за российско-белорусских учений Украина усилила патрулирование границ

16:24, 03 сентября 2017, ПАИ

Госпогранслужба Украины усилила патрулирование границ в связи с проведением учений России и Белоруссии «Запад-2017», которые пройдут 14-20 сентября. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил помощник главы украинской погранслужбы Олег Слободян, пишет Gazeta.ru.

«Эти меры проводят уже с начала сентября. У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых были усилены участки границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений «Запад-2017», — сказал он.

По его словам, в Белоруссию «задолго до начала учений уже начинают прибывать российские войска».

«Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим», — заявил Слободян.