Первокурсники псковского колледжа искусств получили студенческие билеты

16:50, 03 сентября 2017, ПАИ

Торжественное собрание, посвященное Дню знаний, состоялось 1 сентября в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Открыла торжественное собрание директор колледжа, Заслуженный работник культуры России Зинаида Иванова. Она поздравила всех с Днём знаний и стартом нового учебного года, напомнив, что девиз праздника в этом году: «Россия, устремлённая в будущее». Директор отметила, как важно сегодня учиться, постигая новое, преодолевая себя, ставя перед собой высокие амбициозные цели и добиваясь их.

По традиции в центре внимания в День знаний оказались первокурсники. В торжественной обстановке прошла церемония вручения студенческих билетов, кульминацией которой стала клятва студента. Недавние абитуриенты пообещали быть внимательными, уважительными, усидчивыми, «дружить и с творчеством, и с книгой, не лениться, не болеть, заниматься физкультурой» и всегда с достоинством нести звание студента колледжа искусств.

На сцене выступили лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, студентка 2 курса Дарья Крешевская, лауреат премии «Молодые дарования России -2017», студентка 2 курса колледжа искусств Светлана Ендальцева, победитель конкурса «Голос Пскова 2016», студентка 2 курса Галина Соколова, народный коллектив, хореографический ансамбль «Юность», преподаватель Наталья Широкова и вокальная студия «Карамелька». Вели программу и исполняли чтецкие композиции студенты специальности «Социально-культурная деятельность».