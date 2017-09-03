0
14:13
До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 сентября
19:41
В России хотят создать отдельные полосы для общественного транспорта
16:56
ТИК Пскова продлила время досрочного голосования до 20:00 по просьбе военнослужащих
16:16
Полиция разыскивает великолучанина в камуфляже и без передних зубов
14:22
ФОМ: Каждый четвертый россиянин никогда не бывал в Москве
10:48
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры удара российских вертолетов по боевикам в Сирии (ВИДЕО)
15:35
Андрей Турчак пожелал ученикам Залитской школы вырасти порядочными людьми
Еще новости
Общество

Первокурсники псковского колледжа искусств получили студенческие билеты

Торжественное собрание, посвященное Дню знаний, состоялось 1 сентября в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Открыла торжественное собрание директор колледжа, Заслуженный работник культуры России Зинаида  Иванова. Она поздравила всех с Днём знаний и стартом нового учебного года, напомнив, что девиз праздника в этом году: «Россия, устремлённая в будущее». Директор отметила, как важно сегодня учиться, постигая новое, преодолевая себя, ставя перед собой высокие амбициозные цели и добиваясь их.

По традиции в центре внимания в День знаний оказались первокурсники. В торжественной обстановке прошла церемония вручения студенческих билетов, кульминацией которой стала клятва студента. Недавние абитуриенты пообещали быть внимательными, уважительными, усидчивыми, «дружить и с творчеством, и с книгой, не лениться, не болеть, заниматься физкультурой» и всегда с достоинством нести звание студента колледжа искусств.

На сцене выступили лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкурсов, студентка 2 курса Дарья Крешевская, лауреат премии «Молодые дарования России -2017», студентка 2 курса колледжа искусств Светлана Ендальцева, победитель конкурса «Голос Пскова 2016», студентка 2 курса Галина Соколова, народный коллектив, хореографический ансамбль «Юность», преподаватель Наталья Широкова и вокальная студия «Карамелька». Вели программу и исполняли чтецкие композиции студенты специальности «Социально-культурная деятельность».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 сентября
03 сентября 2017
До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 сентября
В России хотят создать отдельные полосы для общественного транспорта
02 сентября 2017
В России хотят создать отдельные полосы для общественного транспорта
ТИК Пскова продлила время досрочного голосования до 20:00 по просьбе военнослужащих
02 сентября 2017
ТИК Пскова продлила время досрочного голосования до 20:00 по просьбе военнослужащих 1
Полиция разыскивает великолучанина в камуфляже и без передних зубов
02 сентября 2017
Полиция разыскивает великолучанина в камуфляже и без передних зубов
ФОМ: Каждый четвертый россиянин никогда не бывал в Москве
02 сентября 2017
ФОМ: Каждый четвертый россиянин никогда не бывал в Москве 1
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры удара российских вертолетов по боевикам в Сирии (ВИДЕО)
02 сентября 2017
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры удара российских вертолетов по боевикам в Сирии (ВИДЕО)
Андрей Турчак пожелал ученикам Залитской школы вырасти порядочными людьми
01 сентября 2017
Андрей Турчак пожелал ученикам Залитской школы вырасти порядочными людьми
К концу сентября будет завершено строительство дома на Индустриальной, 6а в Пскове
01 сентября 2017
К концу сентября будет завершено строительство дома на Индустриальной, 6а в Пскове 4

Идет загрузка...