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Общество

Россия уничтожила все боеприпасы с люизитом

Россия завершила уничтожение боеприпасов, снаряженных люизитом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерия Капашина.

«На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер» сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом «люизит», - сказал Капашин.

Он напомнил, что запасы люизита в Российской Федерации уничтожены вслед за запасами таких отравляющих веществ как иприт, зарин и зоман.

Капашин отметил, что России осталось уничтожить только небольшую партию химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом типа «ви-икс» (VX), после чего будет поставлена окончательная точка в реализации обязательств страны по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

«Это произойдет в ближайшие недели, так как объект «Кизнер» в штатном режиме продолжает свою работу», - подчеркнул начальник федерального управления.

Люизит - фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. До появления информации о веществах типа «Фолиант» - самое токсичное из когда-либо искусственно синтезировавшихся веществ, применяемых в химическом оружии.

VX - фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

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