0
14:13
До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 сентября
19:41
В России хотят создать отдельные полосы для общественного транспорта
16:56
ТИК Пскова продлила время досрочного голосования до 20:00 по просьбе военнослужащих
16:16
Полиция разыскивает великолучанина в камуфляже и без передних зубов
14:22
ФОМ: Каждый четвертый россиянин никогда не бывал в Москве
10:48
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры удара российских вертолетов по боевикам в Сирии (ВИДЕО)
15:35
Андрей Турчак пожелал ученикам Залитской школы вырасти порядочными людьми
Еще новости
Общество

В Киеве разгромили магазин из-за стертых граффити времен майдана

Радикалы разгромили магазин на улице Грушевского в центре Киева, после того как там стерли граффити времен «евромайдана», сообщает телеканал «112 Украина». Об этом пишет РИА Новости.

«Пришли правоохранители, начали охранять здание магазина. Молодые люди поджигали шины, напряженность на месте инцидента снизилась, однако протестующие не расходятся. Разбиты окна и двери магазина, все испачкано краской. Молодые люди, представляющие разные организации, утверждают, что стертые граффити являются неуважением к Майдану», — рассказал корреспондент телеканала.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что собственники магазина стерли со стен здания граффити с изображением украинских писателей Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были нанесены там во время массовых протестов на Майдане зимой 2014 года.

Происшествие вызвало негодование у общественности. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович написал в Facebook, что его организация готовит обращение в генпрокуратуру и полицию по факту вандализма из-за уничтожения граффити. При этом он добавил, что ранее Минкультуры внесло эти граффити в список памятников истории.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 сентября
03 сентября 2017
До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 сентября
В России хотят создать отдельные полосы для общественного транспорта
02 сентября 2017
В России хотят создать отдельные полосы для общественного транспорта
ТИК Пскова продлила время досрочного голосования до 20:00 по просьбе военнослужащих
02 сентября 2017
ТИК Пскова продлила время досрочного голосования до 20:00 по просьбе военнослужащих 1
Полиция разыскивает великолучанина в камуфляже и без передних зубов
02 сентября 2017
Полиция разыскивает великолучанина в камуфляже и без передних зубов
ФОМ: Каждый четвертый россиянин никогда не бывал в Москве
02 сентября 2017
ФОМ: Каждый четвертый россиянин никогда не бывал в Москве 1
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры удара российских вертолетов по боевикам в Сирии (ВИДЕО)
02 сентября 2017
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры удара российских вертолетов по боевикам в Сирии (ВИДЕО)
Андрей Турчак пожелал ученикам Залитской школы вырасти порядочными людьми
01 сентября 2017
Андрей Турчак пожелал ученикам Залитской школы вырасти порядочными людьми
К концу сентября будет завершено строительство дома на Индустриальной, 6а в Пскове
01 сентября 2017
К концу сентября будет завершено строительство дома на Индустриальной, 6а в Пскове 4

Идет загрузка...