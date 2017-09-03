В Киеве разгромили магазин из-за стертых граффити времен майдана

17:21, 03 сентября 2017, ПАИ

Радикалы разгромили магазин на улице Грушевского в центре Киева, после того как там стерли граффити времен «евромайдана», сообщает телеканал «112 Украина». Об этом пишет РИА Новости.

«Пришли правоохранители, начали охранять здание магазина. Молодые люди поджигали шины, напряженность на месте инцидента снизилась, однако протестующие не расходятся. Разбиты окна и двери магазина, все испачкано краской. Молодые люди, представляющие разные организации, утверждают, что стертые граффити являются неуважением к Майдану», — рассказал корреспондент телеканала.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что собственники магазина стерли со стен здания граффити с изображением украинских писателей Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были нанесены там во время массовых протестов на Майдане зимой 2014 года.

Происшествие вызвало негодование у общественности. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович написал в Facebook, что его организация готовит обращение в генпрокуратуру и полицию по факту вандализма из-за уничтожения граффити. При этом он добавил, что ранее Минкультуры внесло эти граффити в список памятников истории.