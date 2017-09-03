Россия и Китай решили требовать денуклеаризации Корейского полуострова
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились придерживаться цели по денуклеаризации Корейского полуострова, пишет Gazeta.ru.
Отмечается, что стороны также условились поддерживать тесный контакт и координацию по текущей ситуации.
3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы, которая предназначена для межконтинентальных баллистических ракет. Мощность устройства оценивалась в 70-120 килотонн, это были самые мощные из шести ядерных испытаний КНДР.