0
16:24
Из-за российско-белорусских учений Украина усилила патрулирование границ
16:32
Путин не поедет на Генассамблею ООН
18:14
Суд отказал в удовлетворении иска о снятии Евгения Седова с выборов главы Палкинского района
14:16
Юрий Шматов о подкупах избирателей: Людей толкают на преступление против своей воли и жизненной позиции
16:55
Полицией Пскова возбуждено уголовное дело по заявлению главы Пскова о клевете в его адрес
14:32
На «горячую линию» связи с избирателями продолжают поступать сообщения о попытках подкупа
12:52
Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности
Еще новости
Политика

Россия и Китай решили требовать денуклеаризации Корейского полуострова‍

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились придерживаться цели по денуклеаризации Корейского полуострова, пишет Gazeta.ru.

Отмечается, что стороны также условились поддерживать тесный контакт и координацию по текущей ситуации.

3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы, которая предназначена для межконтинентальных баллистических ракет. Мощность устройства оценивалась в 70-120 килотонн, это были самые мощные из шести ядерных испытаний КНДР.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Из-за российско-белорусских учений Украина усилила патрулирование границ
03 сентября 2017
Из-за российско-белорусских учений Украина усилила патрулирование границ
Путин не поедет на Генассамблею ООН
02 сентября 2017
Путин не поедет на Генассамблею ООН
Суд отказал в удовлетворении иска о снятии Евгения Седова с выборов главы Палкинского района
01 сентября 2017
Суд отказал в удовлетворении иска о снятии Евгения Седова с выборов главы Палкинского района 5
Юрий Шматов о подкупах избирателей: Людей толкают на преступление против своей воли и жизненной позиции
01 сентября 2017
Юрий Шматов о подкупах избирателей: Людей толкают на преступление против своей воли и жизненной позиции 6
Полицией Пскова возбуждено уголовное дело по заявлению главы Пскова о клевете в его адрес
31 августа 2017
Полицией Пскова возбуждено уголовное дело по заявлению главы Пскова о клевете в его адрес
На «горячую линию» связи с избирателями продолжают поступать сообщения о попытках подкупа
31 августа 2017
На «горячую линию» связи с избирателями продолжают поступать сообщения о попытках подкупа 2
Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности
31 августа 2017
Дмитрий Шахов призвал избиркомы обнародовать информацию о кандидатах, нарушивших закон и привлеченных к ответственности 5
Брать или не брать?
31 августа 2017
Брать или не брать? 8

Идет загрузка...