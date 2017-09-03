В Псковской области пройдет совместное тактическое учение ВДВ России и ССО Беларуси
Российские и белорусские десантники во второй половине сентября планируют провести совместное тактическое учение на территории Российской Федерации, сообщает desantura.ru со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В ходе мероприятия подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии развернут объединенный командный пункт, отработают вопросы подготовки к десантированию и выполнению учебно-боевых задач. В дальнейшем под общим руководством военнослужащие двух стран осуществят ряд совместных действий на разных операционных направлениях.
Основную фазу учения планируется провести на одном из полигонов в Псковской области. От ВДВ России в учении будут задействованы подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии.
Совместное российско-белорусское тактическое учение будет проходить в соответствии с планом сотрудничества между военными ведомствами России и Белоруссии.