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Общество

В Псковской области пройдет совместное тактическое учение ВДВ России и ССО Беларуси

Российские и белорусские десантники во второй половине сентября планируют провести совместное тактическое учение на территории Российской Федерации, сообщает desantura.ru со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе мероприятия подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Белоруссии развернут объединенный командный пункт, отработают вопросы подготовки к десантированию и выполнению учебно-боевых задач. В дальнейшем под общим руководством военнослужащие двух стран осуществят ряд совместных действий на разных операционных направлениях.

Основную фазу учения планируется провести на одном из полигонов в Псковской области. От ВДВ России в учении будут задействованы подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Совместное российско-белорусское тактическое учение будет проходить в соответствии с планом сотрудничества между военными ведомствами России и Белоруссии.

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