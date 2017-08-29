Максим Орешкин заявил о росте интереса европейского бизнеса к инвестициям в российскую экономику

17:59, 03 сентября 2017, ПАИ

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил о росте интереса европейского бизнеса к инвестициям в российскую экономику после прохождения кризиса.

«Могу сказать, что мы справились», — так министр ответил на вопрос, прошел ли кризис для российской экономики, в интервью НТВ.

Он также указал на то, что в последнем квартале российская экономика продемонстрировала рост на 2,5%, а объем накопленных французских инвестиций в России достиг 18 млрд tdhj и добавил, что «инвестиционная активность, что очень важно для будущего роста, восстанавливается».