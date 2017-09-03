Пентагон: Силы быстрого реагирования США в Европе не выдержат натиска российской армии

18:04, 03 сентября 2017, ПАИ

Силы быстрого реагирования США в Европе не выдержат натиска российской армии, если между странами вспыхнет крупномасштабный вооруженный конфликт, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico, которое, в свою очередь, ссылается на доклад, распространяемый в Пентагоне.

Речь прежде всего идет о 173-й воздушно-десантной бригаде армии США, расквартированной в итальянском городе Виченца, которая, согласно планам Североатлантического альянса, должна принять на себя первый удар противника. Это соединение, как утверждается в докладе, «плохо экипировано, недоукомплектовано, а его организационная структура не соответствует характеру угрозы».

«Эту бригаду, именуемую «бастионом НАТО», последние 15 лет постоянно перебрасывали то в Ирак, то в Афганистан, и сейчас ей не хватает самого необходимого для оперативного выполнения стоящих перед нею задач», — пишет издание, ссылаясь на содержание доклада.

В частности, у формирования нет эффективной системы ПВО, средства РЭБ давно устарели, а для транспорта не хватает маскировочной сетки. Эти проблемы, по мнению аналитиков, вызваны тем, что бригада долгое время провела в Ираке и Афганистане, «где противник не может напасть с воздуха и не обладает современным оружием и технологиями».

В документе говорится, что популярная в армии США спутниковая связь уязвима перед российскими средствами РЭБ, поэтому не так давно личному составу бригады раздали УКВ-радиостанции. Сейчас военнослужащие учатся пользоваться «устаревшими» передатчиками.

Серьезные опасения у авторов доклада вызывают армейские «Хамви», которыми укомплектовано соединение. По мнению экспертов, они станут «легкой добычей» для российской бронетехники. В ближайшие пару лет бригада должна получить новую технику, однако полное обновление парка закончится еще не скоро.

173-я воздушно-десантная бригада часто попадает в новостные сводки. Весной 2014 года ее подразделения прибыли в Прибалтику и Польшу, где занимались обучением солдат стран Североатлантического альянса. В 2015 году формирование принимало участие в военных учениях на территории Украины и Грузии. В сентябре 2016 года пехотный полк бригады начал дежурство в Эстонии, где поучаствовал в масштабных маневрах «Зимний лагерь». Личный состав соединения насчитывает более 3500 тысяч военнослужащих.