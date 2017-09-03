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Кандидат в депутаты псковской гордумы сдала в полицию граждан, замешанных в подкупе избирателей

Кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва Елена Полонская сдала в полицию граждан, замешанных в подкупе избирателей на ее округе. Об этом Псковскому агентству информации сообщила она сама.

По словам Елены Полонской, сегодня, 3 сентября, она в качестве депутата [Елена Полонская является депутатом Псковской городской Думы 5-го созыва] контролировала дорожные работы во дворе по адресу Рижский проспект, 39, а также следила за установкой ограждения у школы № 4. Увидев группу мужчин и женщин с какими-то цветными картами и документами в руках, распивающих пиво на скамейке, она заинтересовалась, подошла к ним и завязала разговор.

Как сообщила ПАИ Елена Полонская, выяснилось, что все эти граждане заключили договоры на оказание агитационных услуг с кандидатом-самовыдвиженцем Николаем Рассадиным. Согласно условиям договора, каждый из них должен прийти на избирательный участок, приведя с собой еще одного человека и проголосовать за вознаграждение в размере 2 тысяч рублей.

«Я спросила, знают ли они, что это уголовно наказуемое деяние. Они сказали, что нет. А когда я стала вызывать полицию, они сбежали», - рассказала Елена Полонская корреспонденту ПАИ.

По ее словам, наряд ППС задержал одного из мужчин и доставил в Завеличенский отдел полиции. В течение часа помощники депутата нашли на территории округа остальных членов компании и  также вызвали полицию. У всех задержанных при себе были договоры на оказание агитационных услуг, подписанные самовыдвиженцем.

Елена Полонская сообщила, что после того, как полиция взяла показание у «агитаторов», их отвезли в следственное управление Следственного комитета, где также опросили. Отметим, ранее сообщалось, что Следственным отделом по городу Пскову следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводятся проверочные мероприятия по сообщению одного из кандидатов в депутаты на выборы в Псковскую городскую Думу 6-го созыва в отношении своих оппонентов о воспрепятствовании свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав путем подкупа (п. «а» ч.2 ст.141 УК РФ).

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский сообщил в ТИК Пскова, что кандидаты от «Справедливой России» «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». 17 августа избирком принял решение передать данное заявление для проверки в правоохранительные органы.

 

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