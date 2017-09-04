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Общество

Минтранс законодательно определит понятие «ручная кладь»

Минтранс РФ разработал законопроект об изменении нормативных актов в части провоза багажа. Как пишет газета «Известия», ведомство намерено законодательно закрепить понятие «ручная кладь» и зафиксировать перечень вещей, которые пассажир сможет брать с собой в самолет бесплатно.

Проект разработала межведомственная рабочая группа, созданная по инициативе Минтранса. Законопроект должен не только закрепить понятие «ручная кладь», но и регламентировать возможность суммирования багажа, если пассажиры летят вместе. Предлагается установить ограничение для суммируемого багажа в 30 кг.

Этот пункт вызывает наибольшее число вопросов, так как остается неясным, какое число предметов можно пронести в самолет одновременно. «В нормативах Минтранса, которые действуют до сих пор, речь идет о том, что каждая авиакомпания обязана принять к бесплатной перевозке не менее 10 кг багажа, включая вещи, находящиеся при пассажире. Это давало возможность авиакомпании лавировать. По новым нормам каждый пассажир будет иметь право внести в самолет не менее 5 кг ручной клади», — сказал член рабочей группы от Совета Федерации сенатор Александр Башкин.

Авторы документа пояснили, что при формировании окончательного варианта документа будут учтены пожелания пассажиров.

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