Не ходить в лес советует сегодня народный календарь

08:06, 04 сентября 2017, ПАИ

4 сентября по народному календарю наступил Агафон Огуменник, пишет сalend.ru.

В церковном календаре в этот день отмечается память мученика Агафоника Никомидийского, претерпевшего страдания за веру Христову в IV веке. От этой даты происходит первая часть названия сегодняшнего дня.

Вторая связана с древним народным обычаем, уходящим корнями в языческие времена. По старинному поверью, в этот день леший приходит на гумно, чтобы «потешится над соломкой» — перекидать снопы с одного гумна на другое, развязать их и растащить солому по всей округе. Поэтому хозяева выходили в дозор — караулить свои припасы. Собираясь в ночь, мужчины надевали тулуп наизнанку, мехом вверх, голову обвязывали полотенцем, а в руки брали кочергу. Этой кочергой вокруг гумна очерчивали круг и садились внутрь него. Говорили, что в этом случае леший не сможет подойти к гумну.

В народных преданиях леший — это лесной дух, главная задача которого — следить, чтобы никто не принес вреда его хозяйству. Соответственно, леший относится и к людям: добрым, которые зря ветки не заломят и зверя не убьют, помогает выйти из леса быстрой и короткой тропой, а злых заставляет плутать кругами.

Говорили, что с виду леший напоминает человека, может принять облик знакомого, родственника. Но если внимательно приглядеться, его можно опознать: на лешем почти всегда красный кушак, левая пола кафтана запахнута на правую, а обувь перепутана с правой ноги на левую.

В народном календаре лешему отводится несколько примечательных дней, Агафон Огуменник — один из них. Особым днем считалось, например, Воздвиженье (27 сентября), когда лешие перегоняют по лесу зверье; попадаться на пути такому каравану было смертельно опасно. В октябре, на Ерофея, «лешие с лесом расстаются». Крестьяне говорили, что в этот день лесной дух проваливается под землю, где зимует до весны, но перед этим беснуется — кричит, хохочет, ломает деревья и гоняет зверей. В любой из праздников, связанных с лешим, в лес было ходить нежелательно.

Также на Агафона замечали: если день выдавался ясным, то солнечная погода продержится еще четыре недели.