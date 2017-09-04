День специалиста по ядерному обеспечению России отмечается 4 сентября

08:35, 04 сентября 2017, ПАИ

4 сентября отмечается День специалиста по ядерному обеспечению России, пишет сalend.ru.

Праздник установлен Указом президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» и отмечается ежегодно 4 сентября — в годовщину создания Специального отдела при Генеральном штабе ВС СССР в 1947 году, на который было возложено руководство проведением испытаний ядерного оружия (сегодня — это 12-е Главное управление Министерства обороны РФ).

Тогда к работам по созданию атомной бомбы были привлечены два ведомства — военное и атомной промышленности. Задачей Специального отдела Генерального штаба были подготовка и проведение испытаний атомной бомбы. Основным итогом его деятельности явилось создание в короткие сроки Семипалатинского ядерного полигона, на котором 29 августа 1949 года было осуществлено первое ядерное испытание в СССР, положившее конец ядерной монополии США. С того дня было проведено 715 ядерных испытаний. Последний взрыв прогремел на Новой Земле 24 октября 1990 года.

Социалистические идеологи полагали, что создание ядерной бомбы в разоренной войной стране — пример концентрации интеллектуальных, материальных и духовных ресурсов. Имя Андрея Дмитриевича Сахарова, физика-ядерщика, одного из создателей водородной бомбы, связывают не только с научными достижениями в ядерной области, но также известны его публикации и выступления о разрушающей силе ядерного оружия и о неприменении его для уничтожения городов.

Чернобыльская трагедия заставила пересмотреть привычные стереотипы, в первую очередь, в вопросах ядерной безопасности. В связи с необходимостью ужесточения контроля соблюдения ее требований в Минобороны СССР была создана новая организационная структура — Инспекция ядерной безопасности ядерных боеприпасов.

Россия имеет стратегические ядерные силы, которые состоят из наземных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) стационарного, а также подвижных, грунтового и железнодорожного вариантов базирования, морских и авиационных стратегических ядерных вооружений. Основная же функция 12-го Главного управления Министерства обороны России — обеспечивать хранение, эксплуатацию и защиту ядерного боезапаса РФ.

Сегодня развитие ядерного оружейного комплекса России осуществляется в рамках Государственной программы вооружения и федеральных целевых программ (ФЦП). Реализация мероприятий, предусмотренных этими документами, должна обеспечить сохранение ключевых базовых ядерных технологий, кадрового и научно-технического потенциала организаций Росатома, дальнейшее развитие и укрепление «ядерного щита» страны.