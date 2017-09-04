Совфед предлагает высылать из России за «нежелательное поведение»
Совет Федерации готовит законопроект, который предусматривает выдворение иностранных граждан из России за «нежелательное поведение». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на информированные источники в парламентских кругах.
Под «нежелательным поведением» подразумевается наносящая ущерб национальной безопасности деятельность. По информации источников, российским гражданам будет грозить ответственность — от административной до уголовной, а иностранцам — выдворение из страны.
«Термин будет применяться в отношении физических лиц, в основном иностранцев. «Нежелательное поведение» может повлечь за собой даже выдворение из России. При этом термин может быть применен и к российским гражданам и юрлицам», - уточнил один из собеседников газеты.
Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму уже в начале 2018 года и дополнит уже существующий ФЗ «О нежелательных организациях», принятый двумя годами ранее.