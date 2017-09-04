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Общество

Память жертв терроризма почтили псковичи

3 сентября в Пскове у храма Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы от Пролома, у подножья Покровской башни, состоялась акция «Свеча памяти» в память о погибших во время теракта.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

В мероприятии приняли участие глава города Иван Цецерский, его заместитель Владимир Воробьев, депутат областного Собрания депутатов Лидия Драгунова, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов, представители общественных организаций, члены молодежного Совета при главе города, студенты.

Настоятель храма отец Владимир отслужил заупокойную литию.

«Проходят годы, но боль за всех невинно погибших в Беслане и других терактах не утихает - она всё глубже проникает в память и душу каждого из нас. Сегодня мы заявляем о своей солидарности семьям погибших наших сограждан той страшной трагедии. Светлая память погибшим», - сказал И. Цецерский.

Напомним, в России 3 сентября отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата установлена в 2005 году в память о трагических событиях, которые произошли в 2004 году в Беслане (Северная Осетия) в школе №1, когда от рук бандитов погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

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