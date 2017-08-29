Объём просроченных кредитов в России снизился

09:47, 04 сентября 2017, ПАИ

Просроченная задолженность россиян в августе составила 8,7% от всего объема банковских кредитов, что почти на 2% меньше соответствующего показателя прошлого года, говорится в материалах Центробанка. Об этом пишут «Известия».

По данным ЦБ, объем кредитов с просроченными платежами более 90 дней снизился за год в абсолютном выражении на 11%. Доля ссуд с просроченными платежами в августе по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилась с 10,6 до 8,7%.

Как отметил доцент РАНХиГС Максим Сафонов, на изменение показателей в сфере кредитования влияет также сезонный фактор. «Психология потребительского поведения заставляет граждан в нынешних условиях как можно быстрее избавляться от долгов. Возвращающиеся из отпусков люди начинают планировать свой финансовый год иначе, нежели раньше», — пояснил он.