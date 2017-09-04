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Медный кабель украл белорус со стройки в Великих Луках

В Великих Луках полиция задержала гражданина, подозреваемого в совершении кражи со строительного объекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в Великих Луках 2 сентября около 15:00 со строительной площадки у дома по улице Дружбы была совершена кража медного кабеля. Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний гражданин Белоруссии.

Похищенное изъято. Причиненный ущерб устанавливается.

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