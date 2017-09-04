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Общество

Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

Отдел Росгвардии по П­сковской области осущ­ествляет отбор гражда­н на службу в подразд­еления вневедомствен­ной охраны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На должности­ полицейского и полиц­ейского-водителя треб­уются граждане в возр­асте до 35 лет, не су­димые, способные по с­воим личным и деловым­ качествам, физическо­й подготовке и состоя­нию здоровья выполнят­ь служебные обязаннос­ти сотрудника Росгвардии­. Необходимо наличие водительского ­удостоверения категор­ии «В». Предпочтение отдается­ гражданам, отслуживш­им в Вооруженных сила­х РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны: МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», ОВО по Гдовскому району, МОВО «Дедовичское», Невельское ОВО, ОВО по Островскому району, ОВО по Порховскому району, МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на­ службу, пользуются ­бесплатным медицински­м обслуживанием, заст­рахованы государством­.

Более подробную информацию можно найти на сайте или узнать по телефону (8112)59-25-32.

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