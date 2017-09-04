Объявлен аукцион на обустройство городских парков в Острове
Объявлен аукцион на обустройство городских парков в Острове. Информация размещена на сайте госзакупок.
Подрядчик должен будет обновить пешеходные дорожки, тротуары, установить малые архитектурные формы, светильники, организовать контейнерные площадки, провести озеленение территории. Срок полного выполнения работ - до 1 июня 2018 года.
Максимальная цена контракта составляет 8 млн 33 тыс. 777 рублей. Источник финансирования — субсидии из областного и федерального бюджетов в размере 2 млн 615 тыс. 298 рублей в 2017 году, средства местного бюджета в объеме 5 илн 418 тыс. 479 рублей в 2018 году.