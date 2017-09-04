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Общество

Объявлен аукцион на обустройство городских парков в Острове

Объявлен аукцион на обустройство городских парков в Острове. Информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет обновить пешеходные дорожки, тротуары, установить малые архитектурные формы, светильники, организовать контейнерные площадки, провести озеленение территории. Срок полного выполнения работ - до 1 июня 2018 года.

Максимальная цена контракта составляет 8 млн 33 тыс. 777 рублей. Источник финансирования — субсидии из областного и федерального бюджетов в размере 2 млн 615 тыс. 298 рублей в 2017 году, средства местного бюджета в объеме 5 илн 418 тыс. 479 рублей в 2018 году.

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