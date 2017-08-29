Владимир Путин: Россия выходит на восстановление темпов экономического роста

10:15, 04 сентября 2017, ПАИ

Темпы роста экономики России превышают 2%, а инфляция находится на рекордно низком для РФ уровне. Об этом президент РФ Владимир Путин проинформировал коллег по БРИКС сегодня, 4 сентября, во время заседания саммита в расширенном составе, передает ТАСС.

«Мы выходим на восстановление темпов экономического роста. Они не такие, как в Индии или Китае, но все-таки после спада мы видим и фиксируем рост экономики более чем на 2%. Мы добились рекордного для России снижения инфляции. Сейчас это 3,5%, к концу года ожидаем 3,7-3,8%», - заявил он.

При этом Владимир Путин отметил, что «углубление экономического сотрудничества со странами БРИКС Россия осуществляет сегодня в условиях преодоления кризисных явлений в нашей экономике».

Президент также сообщил, что в РФ увеличиваются инвестиции в основной капитал (около 4%), растет торговый оборот, причем за вычетом нефтегазового сектора (25% за первое полугодие), фиксируется рекордно низкий уровень безработицы (в районе 5%), промышленное и сельхозпроизводство демонстрируют рост.

«Наша совместная работа по интеграции усилий наших экономик в обеспечении не только экономического роста, но и благосостояния наших граждан является важным фактором нашего общего развития, и это должно настраивать нас на усиление кооперации», - обратился Путин к коллегам по БРИКС.