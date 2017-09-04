Велокарнавал прошел в Пскове

10:36, 04 сентября 2017, ПАИ

3 сентября в Пскове в Финском парке состоялся велокарнавал, организованный газетой «Комсомольская правда - Псков». На мероприятие собрались десятки любителей велосипедов и самокатов, сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания.

На площадке велокарнавала всем желающим предлагали пройти конкурсные испытания и заявиться в одной из семи номинаций: самый старый велосипед, самый юный велосипедист, самая красивая велосипедистка, самый мужественный велосипедист, самая дружная велосемья, самый неожиданный костюм велосипедиста и самый тюнингованный велосипед.

Самой юной участницей карнавала была признана Ольга Семенова. Ей всего 1 год и 7 месяцев. И на мероприятие она прибыла в костюме фиксика – «Симки». Самым мужественным признали Алексея Сажнева.

В категории тюнингованных транспортных средств победителем признали Константина Боброва. Электровелосипед, на котором он приехал, был собран его руками.

Самым старым был признан велосипед семьи Болотовых. Самой красивой велосипедисткой назвали Анну Андрееву. Кстати, ведущий Велокарнавала Николай Королев, предложил девушке принять участие в шоу «Мисс Псков», кастинг которого уже объявлен.

За самый неожиданный костюм наградили семью Шеволдаевых, представители которой приехали на праздник в костюмах индейцев и поставили на площадке велокарнавала вигвам. Самой дружной велосемьей назвали Банниковых. Они организовали флешмоб на площадке спортивного шоу, и сподвигли на танец сразу несколько десятков гостей.

В финале праздника все победители получили призы – велосипеды, самокаты, шагомеры и многое другое. Не остались без призов и зрители.