В псковский лес выпустят тверских медвежат с вживленными датчиками

11:38, 04 сентября 2017, ПАИ

8 сентября в деревне Рокино Стругокрасненского в рамках посвященного Дню работника лесного хозяйства конкурса-смотра представителей команд пожарно-химических станций, работающих в системе лесного комплекса, в дикую среду будут выпущены два медвежонка.

Как рассказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации егерь стругокрасненского лесничества Николай Григорьев, медвежат привезут из питомника, который находится в Тверской области.

«Медвежат выпустят на территории арендатора, который хорошо себя зарекомендовал. Там отсутствуют все факторы беспокойства для животных: в лесу нельзя заниматься охотой, рубить деревья. Также там есть все необходимыми природными условиями – пересеченная местность, ягоды, орехи, рябина», - рассказал Николай Григорьев.

По его словам, это будет третий выпуск животных в лесную среду в Стругосрасненском районе. В каждого медвежонка вживлен специальный датчик, с помощью которого можно будет отслеживать их перемещение по спутнику.