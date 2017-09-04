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Общество

В псковский лес выпустят тверских медвежат с вживленными датчиками

8 сентября в деревне Рокино Стругокрасненского в рамках посвященного Дню работника лесного хозяйства конкурса-смотра представителей команд пожарно-химических станций, работающих в системе лесного комплекса, в дикую среду будут выпущены два медвежонка.

Как рассказал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации егерь стругокрасненского лесничества Николай Григорьев, медвежат привезут из питомника, который находится в Тверской области.

«Медвежат выпустят на территории арендатора, который хорошо себя зарекомендовал. Там отсутствуют все факторы беспокойства для животных: в лесу нельзя заниматься охотой, рубить деревья. Также там есть все необходимыми природными условиями – пересеченная местность, ягоды, орехи, рябина», - рассказал Николай Григорьев.

По его словам, это будет третий выпуск животных в лесную среду в Стругосрасненском районе. В каждого медвежонка вживлен специальный датчик, с помощью которого можно будет отслеживать их перемещение по спутнику.

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