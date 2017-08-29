ЦБ отозвал лицензию у российского банка

11:01, 04 сентября 2017, ПАИ

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русского международного банка, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ЦБ.

«Бизнес-модель РМБ в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации. Ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами», - говорится в нем.

Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления информации в уполномоченный орган.