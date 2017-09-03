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Игорь Сиротин: На праймериз в Гдовском районе была хорошая явка

Явка на прошедшее 3 сентября предварительное голосование по определению кандидата на пост главы Гдовского района  составила 5,28% от общего числа избирателей. Всего на участки пришли 524 человека. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с брифинга в региональном отделении «ЕР», руководитель исполкома партии Игорь Сиротин оценил ее как «хорошую». Он напомнил, что в Пскове в 2016 году явка на предварительном голосовании была менее 3% от общего числа избирателей.

В рамках праймериз в районе были проведены четыре встречи с кандидатами и одни дебаты на тему «Развитие промышленности и молодежная политика и спорт». Дебаты записаны на видео и будут выложены на сайте партии.

Игорь Сиротин рассказал, что всего в день предварительного голосования в муниципалитете работали 4 участка: в Гдове, в Смуравьево-2, в селах Ямм и Чернёво.

По итогам голосования Сергей Ащеулов получил 131 голос (25%), Николай Капитонов – 341 голос (65,08%), Сергей Макарченко - 68 голосов (12,98%). Игорь Сиротин напомнил, что голосование было тайным и рейтинговым - люди могли проголосовать сразу за нескольких кандидатов.

«На мой взгляд это процедура более открытая и каждый житель муниципалитета мог отдать голос за того, за кого он считает нужным», - отметил Игорь Сиротин. Жалоб и замечаний на ход и результаты предварительного голосования не поступало.

По словам руководителя исполкома «Единой России», сегодня состоится заседание оргкомитета, на котором утвердят результаты предварительного голосования, а затем пройдёт местный политсовет, где Николай Капитонов будет выдвинут для участия в выборах, назначенных на 12 ноября.

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