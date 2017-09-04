Председатель псковского комитета по культуре объяснил, почему он не играет в компьютерные игры

11:26, 04 сентября 2017, ПАИ

Начальник управления культуры администрации города Пскова Юрий Мартынов объяснил, почему он не играет в компьютерные игры. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, посвященной киберфестивалю «Кубок Простории», который состоится в Пскове 10 сентября, Юрий Мартынов признался, что он - «человек увлекающийся». «Если я сяду за игру, то на два года про меня можно забыть», - сказал он, добавив, что по этому старается не играть в компьютерные игры.

При этом руководитель комитета назвал себя одним из старейших компьютерщиков в городе Пскове, а также рассказал, что являлся одним из организаторов первого компьютерного соревнования в Пскове. «Поставили 4 компьютера, и по 4 человека у нас соревновались. Очень интересные были соревнования», - вспомнил он.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Псковской области Иван Штылин сказал, что в студенческие годы тоже увлекался играми, но «это любительский уровень». А в официальном соревновании, подчеркнул он, «принимают участие ребята, которые занимаются этим профессионально».