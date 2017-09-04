0
11:38
В псковский лес выпустят тверских медвежат с вживленными датчиками
10:36
Велокарнавал прошел в Пскове
14:13
До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 сентября
19:41
В России хотят создать отдельные полосы для общественного транспорта
16:56
ТИК Пскова продлила время досрочного голосования до 20:00 по просьбе военнослужащих
16:16
Полиция разыскивает великолучанина в камуфляже и без передних зубов
14:22
ФОМ: Каждый четвертый россиянин никогда не бывал в Москве
Еще новости
Общество

Председатель псковского комитета по культуре объяснил, почему он не играет в компьютерные игры

Начальник управления культуры администрации города Пскова Юрий Мартынов объяснил, почему он не играет в компьютерные игры. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, посвященной киберфестивалю «Кубок Простории», который состоится в Пскове 10 сентября, Юрий Мартынов признался, что он - «человек увлекающийся». «Если я сяду за игру, то на два года про меня можно забыть», - сказал он, добавив, что по этому старается не играть в компьютерные игры.

При этом руководитель комитета назвал себя одним из старейших компьютерщиков в городе Пскове, а также рассказал, что являлся одним из организаторов первого компьютерного соревнования в Пскове. «Поставили 4 компьютера, и по 4 человека у нас соревновались. Очень интересные были соревнования», - вспомнил он.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Псковской области Иван Штылин сказал, что в студенческие годы тоже увлекался играми, но «это любительский уровень». А в официальном соревновании, подчеркнул он, «принимают участие ребята, которые занимаются этим профессионально».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В псковский лес выпустят тверских медвежат с вживленными датчиками
04 сентября 2017
В псковский лес выпустят тверских медвежат с вживленными датчиками
Велокарнавал прошел в Пскове
04 сентября 2017
Велокарнавал прошел в Пскове 1
До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 сентября
03 сентября 2017
До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 сентября
В России хотят создать отдельные полосы для общественного транспорта
02 сентября 2017
В России хотят создать отдельные полосы для общественного транспорта
ТИК Пскова продлила время досрочного голосования до 20:00 по просьбе военнослужащих
02 сентября 2017
ТИК Пскова продлила время досрочного голосования до 20:00 по просьбе военнослужащих 2
Полиция разыскивает великолучанина в камуфляже и без передних зубов
02 сентября 2017
Полиция разыскивает великолучанина в камуфляже и без передних зубов
ФОМ: Каждый четвертый россиянин никогда не бывал в Москве
02 сентября 2017
ФОМ: Каждый четвертый россиянин никогда не бывал в Москве 1
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры удара российских вертолетов по боевикам в Сирии (ВИДЕО)
02 сентября 2017
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры удара российских вертолетов по боевикам в Сирии (ВИДЕО)

Идет загрузка...