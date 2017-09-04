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Общество

Сборная киберспортсменов будет сформирована в Псковской области

В Псковской области сформируют официальную сборную киберспортсменов. Об это заявил руководитель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» сегодня, 4 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, сборную сформируют по итогам соревнований «Кубок Простории», которые пройдут в Пскове 9-10 сентября. «Всем правилам, которые распространяются на других спортсменов, компьютерный спорт тоже должен подчиняться», - добавил он.

Руководитель Псковского областного отделения Федерации компьютерного спорта России Василий Демидов в свою очередь заявил, что в Псковской области киберпорт находится в стадии развития и большинство тренировок проходит удаленно.

«В Великих Луках есть компьютерный клуб, но он не подходит под требования, там присутствует алкоголь, что недопустимо, - сказал он. - Пока участники-спортсмены тренируются только дома».

Василий Демидов добавил, что на киберфестивале для гостей будут предусмотрены интерактивные площадки, где они смогут принять участие в конкурсах и викторинах.

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