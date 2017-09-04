Активисты ОНФ организовали в школах Пскова уроки «Россия, устремленная в будущее»

12:04, 04 сентября 2017, ПАИ

В День знаний активисты Общероссийского народного фронта организовали для школьников Пскова открытый урок «Россия, устремленная в будущее». Перед учащимися выступили известные в регионе выпускники школ, добившиеся высоких достижений в спорте, профессиональной и общественной деятельности, а также представители ОНФ. Уроки прошли в пяти учебных заведениях областного центра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В старейшей псковской спортивной школе № 1 урок провел выпускник этой школы, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин. После торжественной линейки он встретился с 11-классниками, с которыми поделился воспоминаниями о своей спортивной юности и школьных годах, дал ребятам напутствие ставить перед собой цели как в спорте, так и в жизни, и добиваться их, работать над собой, не лениться.

В школе № 47 урок «Россия, устремленная в будущее» провел выпускник этой школы, мастер спорта, неоднократный чемпион СССР и России, заслуженный тренер России, председатель ФСО Псковской области, заведующий кафедрой Псковского государственного университета, судья всероссийской категории, преподаватель высшей категории по спортивному ориентированию Алексей Никитин. Он рассказал ребятам о своих достижениях, порекомендовал активно заниматься физкультурой и спортом, преодолевать трудности и пожелал удачи в учебе.

Перед учащимися гуманитарного лицея №15 выступила выпускница, ныне кандидат исторических наук, доцент, заместитель декана исторического факультета Псковского государственного университета Людмила Алиева. Она отметила, что школьные знания дают ребятам прочную базу для дальнейшей учебы и успешной трудовой деятельности, поэтому необходимо ответственно относиться к занятиям.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова акцентировала внимание школьников на теме патриотизма, любви к Родине.

В школе № 20 урок «Россия, устремленная в будущее» провел член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Васильев, а в школе № 2 ребят напутствовал на новый учебный год руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин. Они поделились со школьниками жизненным опытом и секретами личного успеха, рассказали о наиболее важных направлениях развития страны и роли молодого поколения в формировании гражданского общества.

«Нынешним школьникам необходимо понимать, что будущее России и ее развитие зависит от них, поскольку именно в их руках через 10-20 лет будет судьба страны, поэтому необходимо со школьной скамьи выстраивать последовательность шагов по саморазвитию, самореализации, выбрать себе подходящую профессию. Необходимо осознавать свой потенциал, четко поставить перед собой цель дальнейшего жизненного пути и следовать ей», - пояснил Турчин.

Идея Общероссийского народного фронта о проведении подобных уроков была поддержана в Министерстве образования и науки РФ. Всего 1 сентября аналогичные мероприятия проходят в 1 тыс. школ в 85 регионах России.