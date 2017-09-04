17 правонарушений выявили инспекторы рыбоохраны на псковских водоёмах за неделю
За прошедшую неделю в Псковской области сотрудники рыбоохраны выявили 17 административных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.
За семь дней сотрудники ведомства наложили штрафов на сумму 29 тыс. рублей, взыскать удалось 37,4 тыс. рублей. У нарушителей были изъяты 86 килограммов водных биоресурсов, 36 незаконных орудий лова.