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Общество

17 правонарушений выявили инспекторы рыбоохраны на псковских водоёмах за неделю

За прошедшую неделю в Псковской области сотрудники рыбоохраны выявили 17 административных правонарушений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

За семь дней сотрудники ведомства наложили штрафов на сумму 29 тыс. рублей, взыскать удалось 37,4 тыс. рублей. У нарушителей были изъяты 86 килограммов водных биоресурсов, 36 незаконных орудий лова.

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