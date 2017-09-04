Шесть человек пострадали в ДТП на псковских дорогах за прошедшие выходные

12:05, 04 сентября 2017, ПАИ

За прошедшие выходные дни, 2-3 сентября, в Псковской области зарегистрированы 5 ДТП, в результате которых пострадали шесть человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Так, 2 сентября в Стругокрасненском районе на 238-м км трассы Санкт-Петербург - Псков - Невель 30-летний водитель автомобиля «Форд Фиеста» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где опрокинулся. 29-летняя пассажирка машины госпитализирована.

В тот же день в Пскове на улице Вокзальной, 36 37-летний водитель машины ВАЗ-21150 выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Ниссан Теана» под управлением 29-летнего молодого человека и совершил с ним столкновение. В итоге водиель ВАЗа получил незначительные травмы.

Кроме того, в Плюсском районе на 2-м км дороги Заполье — Заречье - Дуброво 19-летний водитель мотоцикла «Лифан» на повороте дороги не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. Мотоциклист доставлен в больницу.

В Островском районе на 361-м км трассы Санкт-Петербург - Невель 38-летний водитель машины «Ман» с полуприцепом не учел дорожные условия, не справился с управлением и наехал на стоящий «Фольксваген Поло», за рулем которого находился 27-летний молодой человек, который остановился перед светофором на запрещающий сигнал. Водитель «Фольксвагена» с полученными травмами госпитализирован.

3 сентября в Пскове на улице Труда 53-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил очерёдность проезда и столкнулся с машиной «Хендай Гетц» под управлением 24-летней девушки. В результате аварии водитель и 24-летняя пассажирка получили незначительные травмы.