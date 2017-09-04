Убийца жены и маленькой дочери в Серёдке признан экспертами невменяемым

12:16, 04 сентября 2017, ПАИ

Уголовное дело в отношении 47-летнего жителя деревни Серёдка Псковского района, которого обвиняют в жестоком убийстве жены и маленькой дочери осколком зеркала (п. «а», «в» ч.2 ст.105 УК РФ), передано в суд для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Напомним, жестокое убийство произошло около 5 утра 10 ноября в Серёдке. По версии следствия, глава семейства разбил зеркало и нанёс его осколками своей 40-летней супруге и 6-летней дочери в общей сложности не менее 39 ударов по лицу и шее. Женщина и ребёнок скончались на месте преступления от массивной кровопотери.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, согласно заключению психиатрической судебной экспертизы, мужчина страдает психическим расстройством, исключающим вменяемость.

Напомним, как ранее сообщало ПАИ, во время убийства злоумышленник сам получил серьёзные травмы рук, однако продолжал экзекуцию. При этом он сообщил следователям, что убить сначала супругу, а затем и дочь ему повелели некие надписи на стене, которые он увидел.