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Общество

Семерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области

В Псковской области полиция задержала семерых нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 2 сентября около 13:00 в Пскове на улице  Н. Васильева полицейские остановили  автомобиль «Фольксваген», за рулем которого находился  59-летний нетрезвый  пскович.

1 сентября в Пыталовском районе в деревне Гавры 31-летний водитель «Ауди» управлял иномаркой, также находясь в состоянии алкогольного опьянения. 3 сентября в Пыталово  около 17:00  по  улице  Белорусской на автомашине ВАЗ  следовал 30-летний местный житель, который тоже был в нетрезвом виде.

Кроме того, 3 сентября  в Дновском районе  на дороге Дно-Порхов стражи порядка остановили  легковушку «ВАЗ-2112». Выяснилось, что машиной управлял нетрезвый 26-летний молодой человек.

Нетрезвые водители также были выявлены полицией в Великолукском, Палкинском  и Бежаницком районах. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

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