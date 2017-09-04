Семерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Псковской области

12:29, 04 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области полиция задержала семерых нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, 2 сентября около 13:00 в Пскове на улице Н. Васильева полицейские остановили автомобиль «Фольксваген», за рулем которого находился 59-летний нетрезвый пскович.

1 сентября в Пыталовском районе в деревне Гавры 31-летний водитель «Ауди» управлял иномаркой, также находясь в состоянии алкогольного опьянения. 3 сентября в Пыталово около 17:00 по улице Белорусской на автомашине ВАЗ следовал 30-летний местный житель, который тоже был в нетрезвом виде.

Кроме того, 3 сентября в Дновском районе на дороге Дно-Порхов стражи порядка остановили легковушку «ВАЗ-2112». Выяснилось, что машиной управлял нетрезвый 26-летний молодой человек.

Нетрезвые водители также были выявлены полицией в Великолукском, Палкинском и Бежаницком районах. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.